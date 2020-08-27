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21:16 27.08.2020

Замглавы МВД: группа напавших на автобус в Харьковской области задержана

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Замглавы МВД: группа напавших на автобус в Харьковской области задержана

Группа нападавших на микроавтобус с членами общественной организации "Патриоты – За жизнь" была задержана в Красноградском районе Харьковской области, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Машины на которых были нападавшие - установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал Геращенко в соцсети Facebook.

Он также уточнил, что в результате нападения одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.

"Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых. Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Геращенко.

"У пострадавших - ранения мягких тканей из травматического оружия", - сказал также А.Геращенко в эфире телеканала "Украина-24" вечером в четверг.

Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что всех участников событий ждет жесткая реакция со стороны правоохранительных органов.

"Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы, без политики", - написал Аваков в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг вечером.

Теги: #обстрел #автобус #харьковская_область
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