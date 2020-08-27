В Харьковской области ранен 12-летний подросток, отдыхавший с отцом на озере - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства ранения 12-летнего подростка в четверг днем в пос. Рогань Харьковской области.

"В полицию поступило сообщение от харьковчанина о том, что во время отдыха на озере с 12-летним сыном они услышали звук, похожий на выстрел, после которого заметили у ребенка ранения в области плеча. Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские устанавливают возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают меры, чтобы установить личность стрелявшего и задержать его.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.