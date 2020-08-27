Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы вблизи Люботина Харьковской области, по информации соцсетей - есть жертвы

Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в четверг вечером в районе г. Люботин.

"На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", на киевской трассе, не доезжая до Люботина, сейчас стоят несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город - пробка.

По информации соцсетей, был заблокирован и расстрелян автобус.

"Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус. Предварительно двое убиты,один ранен и один похищен", - говорится в сообщении, опубликованном в одном из местных пабликов.

Вместе с тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.

"Насчет раненых выясняем", - сказали в отделе коммуникаций.

Официальный представитель полиции Харьковской области Елена Баранник в комментарии "Суспильному" уточнила, что информация об убитых и раненых пока что не разглашается.

В то же время глава областного Центра экстренной помощи Виктор Забашта заявил, что были госпитализированы трое мужчин с ушибами, травмами от ударов бейсбольными битами и ранениями от резиновых пуль.

Глава харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик заявил, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива в соцсети Facebook заявил, что в результате расстрела автобуса ГО "Патриоты - За жизнь" "есть погибшие" и "несколько человек похищены". Кива обвиняет в нападении "Нацкорпус".