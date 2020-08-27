ГФС выявила подпольный цех по производству наборов для тестов на COVID-19 и изъяла 200 тыс. таких наборов

Государственная фискальная служба (ГФС) выявила подпольный цех по производству наборов для тестов на COVID19 и изъяла 200 тыс. таких наборов, а также сырье для производства 400 тыс. средств для тестирования на сумму около 12 млн грн, сообщило ведомство на сайте в четверг.

"Во время досудебного расследования установлено, что группа харьковчан для личной наживы в 2020 году наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19, которые в дальнейшем через подставных физлиц - предпринимателей поставлялись в медучреждения", - указала ГФС в сообщении.

В сопроводительных документах к продукции указывались другие - легальные - места производства, отметила ГФС.

"В соответствии с проведенным заключением специалиста Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками производство наборов было налажено с грубым нарушений правил и норм их изготовления", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что обыски по месту незаконного изготвления и харнения продукции прошли по решению суда, однако следствие продолжается.

Правоохранительные органы устанавливают причастных к организации незаконного бизнеса, указала ГФС.