События

19:35 27.08.2020

Около тысячи протестующих проводят шествие в Минске

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Около тысячи протестующих проводят шествие в Минске

Протестующие в Минске проводят шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Как сообщают очевидцы, в колоне идут порядка тысячи человек с плакатами и флагами. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих сигналами.

Сегодняшняя акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.

Ранее в четверг на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

Теги: #протест #минск
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