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19:24 27.08.2020

Скончался первый мер Львова времен независимости Василий Шпицер

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Скончался первый мер Львова времен независимости Василий Шпицер

Сегодня на 72-м году жизни скончался первый мер Львова времен независимости Украины Василий Шпицер, сообщил действующий мер Львова Андрей Садовой.

"Сегодня отошел в вечность первый городской голова Львова Василий Шпицер. Большая утрата для родных и для всей громады города", – написал Садовой на своей странице в соцсети "Фейсбук".

О причине смерти Шпицера Садовой не сообщает.

Василий Шпицер родился 2 октября 1947 года в селе Нижняя Лукавица Стрыйского района. Окончил Львовский политехнический институт, учился в аспирантуре Московского авиационного института, где защитил кандидатскую диссертацию. Автор и соавтор более 25 изобретений.

Во время перестройки активно включился в общественную жизнь: был делегатом учредительных конференций Общества украинского языка и Народного руха Украины за перестройку.

В 1990 году были избран мэром Львова, после истечения полномочий продолжил работу во Львовской областной госадминистрации.

Теги: #львов #мэр #смерть
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