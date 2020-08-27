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19:05 27.08.2020

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

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13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личностей 13 журналистов, в том числе из Reuters, Associated Press, ТАСС.

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, "Радио Свободы", Reuters, "Нашей Нивы", AP, БелаПАН, "Белсат", ТАСС.

Издание "МБХ медиа" со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что "в Минске на площади Свободы милиция "для проверки документов" завела в микроавтобус корреспондента "МБХ медиа" и еще около 10 журналистов".

По данным издания, "журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек".

Журналисты, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены после проверки документов, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - написала Чемоданова в своём телеграм-канале.

Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, будут отпущены, подчеркнула она.

В четверг в Минске на площади Свободы планировалось проведение акции протеста.

 

Теги: #журналисты #задержание #беларусь
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