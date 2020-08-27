На конкурс по отбору члена НКРЭКУ допущены 15 претендентов, еще у двух запросили дополнительную информацию – результаты заседания

На конкурс по отбору кандидатов на должность членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), допущены 15 из 17 претендентов, еще у двух претендентов будет запрошена дополнительная информация, необходимая для принятия решения о допуске.

"Поздравляю всех, кто был допущен к следующему этапу, и напоминаю, что конкурсная комиссия ждет на протяжении двух дней, до конца понедельника, дополнительную информацию от Александра Чайки и Андрея Гунько относительно их опыта работы в энергетике и ЖКХ и руководящего опыта", – сказал глава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность члена НКРЭКУ Алексей Рябчин на заседании в четверг.

"Мы не закрываем заседание, продлим его во вторник", – добавил Рябчин.

К конкурсу, в частности, допущены экс-первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, вице-президент Energy Club Валерий Безус, начальник департамента электроснабжения "Укрзализници" Валерий Людмирский, экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский, замдиректора по внедрению рынка НАЭК "Энергоатом" Константин Ушаковский, глава общественного союза "Энергетический Союз" Ольга Тагиева.

Кроме того, к конкурсу допущены Светлана Терещенко и Галина Руденко, занимающие руководящие должности в НКРЭКУ, а также Светлана Рожанская, ранее работавшая в регуляторе.

Также на должность члена НКРЭКУ претендуют Виталий Лазаренко, заместитель гендиректора - главный инженер Кременчугской ТЭЦ и Александр Кошкодеря, заместитель гендиректора по охране труда и капитальному строительству этой ТЭЦ.

Кроме того, к следующему этапу допущены Владислав Сагир, ранее работавший в ПАО "Центрэнерго", Андрей Борисенко, ранее работавший в нескольких облэнерго и НЭК "Укрэнерго", Антон Мягков, работавший в Фонде госимущества, ряде облэнерго и НЭК "Укрэнерго", Олег Полищук, работавший как в НАЭК "Энергоатом", так и в ГП "Энергорынок".

Андрей Гунько, ранее работавший, в частности, в Госэнергоэффективности, и Александр Чайка, ныне являющийся ФЛП, а ранее работавший, в том числе, в НАК "Нафтогаз", по решению комиссии должны предоставить дополнительную информацию о наличии руководящего опыта.

Как сообщалось, на конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ поступило 17 заявок. Конкурс по отбору кандидатов был объявлен 9 июля, прием документов продолжался до 25 августа включительно.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Кабинет министров в конце июня 2020 года распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, в которую вошли советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, экс-глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.