События

19:05 27.08.2020

На конкурс по отбору члена НКРЭКУ допущены 15 претендентов, еще у двух запросили дополнительную информацию – результаты заседания

2 мин читать
На конкурс по отбору члена НКРЭКУ допущены 15 претендентов, еще у двух запросили дополнительную информацию – результаты заседания

На конкурс по отбору кандидатов на должность членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), допущены 15 из 17 претендентов, еще у двух претендентов будет запрошена дополнительная информация, необходимая для принятия решения о допуске.

"Поздравляю всех, кто был допущен к следующему этапу, и напоминаю, что конкурсная комиссия ждет на протяжении двух дней, до конца понедельника, дополнительную информацию от Александра Чайки и Андрея Гунько относительно их опыта работы в энергетике и ЖКХ и руководящего опыта", – сказал глава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность члена НКРЭКУ Алексей Рябчин на заседании в четверг.

"Мы не закрываем заседание, продлим его во вторник", – добавил Рябчин.

К конкурсу, в частности, допущены экс-первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, вице-президент Energy Club Валерий Безус, начальник департамента электроснабжения "Укрзализници" Валерий Людмирский, экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский, замдиректора по внедрению рынка НАЭК "Энергоатом" Константин Ушаковский, глава общественного союза "Энергетический Союз" Ольга Тагиева.

Кроме того, к конкурсу допущены Светлана Терещенко и Галина Руденко, занимающие руководящие должности в НКРЭКУ, а также Светлана Рожанская, ранее работавшая в регуляторе.

Также на должность члена НКРЭКУ претендуют Виталий Лазаренко, заместитель гендиректора - главный инженер Кременчугской ТЭЦ и Александр Кошкодеря, заместитель гендиректора по охране труда и капитальному строительству этой ТЭЦ.

Кроме того, к следующему этапу допущены Владислав Сагир, ранее работавший в ПАО "Центрэнерго", Андрей Борисенко, ранее работавший в нескольких облэнерго и НЭК "Укрэнерго", Антон Мягков, работавший в Фонде госимущества, ряде облэнерго и НЭК "Укрэнерго", Олег Полищук, работавший как в НАЭК "Энергоатом", так и в ГП "Энергорынок".

Андрей Гунько, ранее работавший, в частности, в Госэнергоэффективности, и Александр Чайка, ныне являющийся ФЛП, а ранее работавший, в том числе, в НАК "Нафтогаз", по решению комиссии должны предоставить дополнительную информацию о наличии руководящего опыта.

Как сообщалось, на конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ поступило 17 заявок. Конкурс по отбору кандидатов был объявлен 9 июля, прием документов продолжался до 25 августа включительно.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Кабинет министров в конце июня 2020 года распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, в которую вошли советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, экс-глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

Теги: #кадры #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 27.08.2020
Зеленский представил нового главу Кировоградской обладминистрации

Зеленский представил нового главу Кировоградской обладминистрации

17:31 27.08.2020
Новый глава УЗ планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала

Новый глава УЗ планирует направить часть прибыли на мотивацию персонала

09:32 27.08.2020
Украина и Германия подписали межправительственное заявление о начале энергетического партнерства

Украина и Германия подписали межправительственное заявление о начале энергетического партнерства

19:56 26.08.2020
Украина планирует в ближайшее время реализацию проектов в гидроэнергетике и по energy storage – Буславец

Украина планирует в ближайшее время реализацию проектов в гидроэнергетике и по energy storage – Буславец

15:09 26.08.2020
Кабмин согласовал назначения Сергийчука главой Черкасской ОГА и Назаренко - главой Кировоградской ОГА

Кабмин согласовал назначения Сергийчука главой Черкасской ОГА и Назаренко - главой Кировоградской ОГА

15:02 26.08.2020
Кабмин назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака

Кабмин назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака

13:36 26.08.2020
Совет НБУ прекратил полномочия замглавы центробанка Борисенко

Совет НБУ прекратил полномочия замглавы центробанка Борисенко

12:48 26.08.2020
На должность главы Черкасской ОГА предложен Сергийчук, Кировоградской ОГА – Назаренко, сообщил первый замглавы ОП Трофимов

На должность главы Черкасской ОГА предложен Сергийчук, Кировоградской ОГА – Назаренко, сообщил первый замглавы ОП Трофимов

12:28 21.08.2020
Холодницкий обнародовал приказ об увольнении с поста руководителя САП по собственному желанию и высказал уверенность, что САП и НАБУ выполняют свою миссию

Холодницкий обнародовал приказ об увольнении с поста руководителя САП по собственному желанию и высказал уверенность, что САП и НАБУ выполняют свою миссию

11:57 21.08.2020
Холодницкий уходит из САП

Холодницкий уходит из САП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГФС выявила подпольный цех по производству наборов для тестов на COVID-19 и изъяла 200 тыс. таких наборов

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса т.н."гуманитарного конвоя"

ПОСЛЕДНЕЕ

ГФС выявила подпольный цех по производству наборов для тестов на COVID-19 и изъяла 200 тыс. таких наборов

Около тысячи протестующих проводят шествие в Минске

Скончался первый мер Львова времен независимости Василий Шпицер

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски

С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА