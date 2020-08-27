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19:04 27.08.2020

Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

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Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Беларуси.

"Беларусь - суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", - сказал генсек газете "Бильд".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. По словам Тихановской, в результате применения силы в отношении протестующих как минимум шесть человек погибли, десятки пропали без вести.

Теги: #генсек #россия #нато #беларусь
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