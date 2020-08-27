События

19:01 27.08.2020

В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса

1 мин читать
В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса

Полотно голландского художника Франса Халса в третий раз похищено из музея в Нидерландах, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным местной полиции, речь идет о картине под названием "Двое смеющихся мальчиков".

Полотно украли еще в среду утром из музея в городе Лердам, недалеко от Амстердама.

В полиции указали, что эта же картина была похищена в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала. Спустя три года оба полотна были найдены. Однако в 2011 году их снова украли, обнаружить картины удалось спустя полгода.

Ханс считается представителем эпохи "Золотого века", творил в начале 17-го века. Художник специализировался на портретах, одни из самых известных его работ - "Регентши приюта для престарелых", "Шут, играющий на лютне", "Портрет супружеской пары" и "Цыганка".

Теги: #нидерланды #картина #кража
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 18.08.2020
Данилов и посол Нидерландов обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Данилов и посол Нидерландов обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

19:13 11.08.2020
В Офисе генпрокурора обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге

В Офисе генпрокурора обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге

16:46 07.08.2020
Кличко обратился к правоохранителям из-за кражи со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант

Кличко обратился к правоохранителям из-за кражи со стройплощадки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вант

01:19 28.07.2020
Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

09:45 21.07.2020
В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

В Подольском районе Киева неизвестные ночью подорвали банкомат и украли деньги

18:49 19.07.2020
На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

18:38 17.07.2020
Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ после изучения материалов дела - Енин

Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ после изучения материалов дела - Енин

19:32 15.07.2020
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

23:48 14.07.2020
В Украину вернулась картина, украденная нацистами во время войны

В Украину вернулась картина, украденная нацистами во время войны

18:20 13.07.2020
В Киеве задержаны два человека, пытавшихся украсть медную кровлю с "Замка Ричарда"

В Киеве задержаны два человека, пытавшихся украсть медную кровлю с "Замка Ричарда"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса т.н."гуманитарного конвоя"

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Около тысячи протестующих проводят шествие в Минске

Скончался первый мер Львова времен независимости Василий Шпицер

На конкурс по отбору члена НКРЭКУ допущены 15 претендентов, еще у двух запросили дополнительную информацию – результаты заседания

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

Столтенберг предостерег РФ и другие страны от вмешательства в белорусские события

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски

С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса т.н."гуманитарного конвоя"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА