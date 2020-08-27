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18:39 27.08.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 31 августа: Ивано-Франковск и Черновцы в "красной" зоне

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

К "красной" зоне будут отнесены:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Черновцы, Выжницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области.

К "оранжевой" зоне отнесены:

город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

город Сумы;

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырищенский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Волочиский район Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

К "желтой" зоне отнесены:

город Киев;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;

город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыцкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Самборский, Радеховский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Теги: #коронавирус #украина
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