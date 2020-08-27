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18:26 27.08.2020

Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски

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Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса, сообщила в четверг канцлер Ангела Меркель.

"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала канцлер журналистам по итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ. По словам канцлера, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала канцлер. Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

Теги: #коронавирус #меркель #германия
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