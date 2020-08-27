События

18:17 27.08.2020

С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

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С начала суток на линии фронта в зоне проведения ООС наблюдается тишина

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток не зафиксированы нарушения режима прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - указывается в сообщении.

В штабе отмечают, что подразделения ОС продолжают соблюдать режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Теги: #перемирие #оос
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