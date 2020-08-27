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17:37 27.08.2020

МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса т.н."гуманитарного конвоя"

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МИД Украины выразило РФ протест в связи с перемещением на территорию украинского Донбасса т.н."гуманитарного конвоя"

 Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел РФ решительный протест в связи с перемещением на территорию Украины так называемого "гуманитарного конвоя" и потребовало неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов.

"27 августа 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в комментарии МИД Украины в четверг.

Как отмечается, перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами, пояснили в МИД.

"Учитывая это, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договоры, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - подчеркнуло украинское министерство.

Также в ведомстве указали, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

Теги: #рф #протест #конвой #мид
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