СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО "Укрзализныця" (УЗ) более чем на 58 млн грн.

Как сообщила СБУ на своей странице в Facebook в четверг, схему организовали должностные лица структурных подразделений УЗ и бывшие руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

"Коррупционный механизм заключался в поставке и установке на тепловозы применяемых запасных частей. Под видом новых их поставлял ряд коммерческих структур. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные", - рассказали в службе.

В настоящее время, по данным СБУ, уже сообщено о подозрении 12 должностным лицам "Укрзализныци" и трем бывшим руководителям завода. Им инкриминируется совершение уголовных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины.