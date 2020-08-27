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16:42 27.08.2020

Количество членов Ассоциации городов Украины выросло до 909 - Кличко

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Количество членов Ассоциации городов Украины выросло до 909 - Кличко

К Ассоциации городов Украины (АГУ) присоединились ещё 14 членов, сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

"К нам поступило 14 решений местных советов о вступлении в Ассоциацию, из которых девять - объединенные громады. В настоящее время количество членов Ассоциации городов Украины увеличилось до 909, а количество объединенных громад в составе Ассоциации составляет 511", - рассказал Кличко на заседании правления АГУ в Киеве.

Ассоциация городов Украины - негосударственная организация глав городов, образованная в июне 1992 года. Целью организации является становление, развитие и укрепление местного самоуправления.

Теги: #кличко #агу
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