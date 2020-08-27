События

15:47 27.08.2020

СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

1 мин читать
СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

 Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающих осколочных мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в четверг.

В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

"По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон, и целей использования арсенала.

Теги: #сбу #оружие #добробаты #схрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 26.08.2020
Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

Байден в случае победы на выборах пообещал обеспечить предоставление Украине летального оружия

12:56 26.08.2020
СБУ блокировала деятельность сети пропагандистов из района проведения ООС

СБУ блокировала деятельность сети пропагандистов из района проведения ООС

10:51 26.08.2020
Расследуется уголовное дело о 9 млрд грн в фондах финансирования строительства "Аркады"

Расследуется уголовное дело о 9 млрд грн в фондах финансирования строительства "Аркады"

15:40 22.08.2020
СБУ в Запорожье разоблачила экспертную фирму на занижении стоимости коммунальной земли

СБУ в Запорожье разоблачила экспертную фирму на занижении стоимости коммунальной земли

18:21 20.08.2020
В Херсонской области пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ - СБУ

В Херсонской области пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ - СБУ

16:25 20.08.2020
Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

14:57 20.08.2020
ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

12:05 20.08.2020
Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили на взятке в 1 млн грн - СБУ

Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили на взятке в 1 млн грн - СБУ

11:41 20.08.2020
Баканов и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Баканов и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности

11:34 20.08.2020
СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", проводятся обыски

СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", проводятся обыски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

Саакашвили в Грузии ждет тюрьма - глава Минюста

Задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

По просьбе Лукашенко создан резерв сотрудников правоохранительных органов РФ - Путин

На Донбассе с полуночи обстрелов не было - Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко опроверг информацию о якобы повреждении поднятого 22 августа самого большого флага Украины

Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

Минкультуры объявило программу всеукраинского культурного диалога в семи городах

Саакашвили в Грузии ждет тюрьма - глава Минюста

Задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

Экс-полицейский на Кировоградщине подозревается в изнасиловании девушки - ГБР

По просьбе Лукашенко создан резерв сотрудников правоохранительных органов РФ - Путин

Зеленский начал рабочую поездку в Кировоградскую область

На Донбассе с полуночи обстрелов не было - Минобороны

Ривненская область через 30 лет может остаться без леса - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА