События

15:39 27.08.2020

Кличко опроверг информацию о якобы повреждении поднятого 22 августа самого большого флага Украины

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Кличко опроверг информацию о якобы повреждении поднятого 22 августа самого большого флага Украины

 Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что самый большой флаг Украины якобы поврежден, и отмечает, что флаг, как и флагшток, на котором он развевается, находится в отличном состоянии.

"Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его заменили на новый", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно проводиться регламентные работы - для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы. Итак, флаг целый, флагшток в отличном состоянии. И все могут увидеть, что наш главный флаг гордо реет над Киевом", - добавил мэр.

Кличко открыл мемориал, где установлен самый высокий флагшток, на котором подняли самый главный флаг Украины, 22 августа. Высота флагштока составляет почти 90 метров. Размеры полотнища флага – 16х24 метра.

Теги: #киев #кличко #флаг
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