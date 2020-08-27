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15:25 27.08.2020

Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

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Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") сообщил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси. "Кабмин сегодня (26 августа – ИФ) из-за второй волны коронавируса принял постановление о закрытии границ для иностранцев на срок до конца сентября. Запрет не будет касаться тех, кто имеет документы на проживание тут. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Данные ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать всё", - сказал он на традиционном селекторном совещании 25 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

Теги: #шмыгаль #беларусь #кабмин
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