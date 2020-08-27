События

14:39 27.08.2020

Саакашвили в Грузии ждет тюрьма - глава Минюста

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Саакашвили в Грузии ждет тюрьма - глава Минюста

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеиил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заявила Цулукиани в четверг журналистам, комментируя видеообращение Саакашвили из Киева к своим сторонникам в Грузии, в ходе которого он снова пообещал вернуться.

По словам главы Минюста, Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.

В Грузии в конце октября состоятся парламентские выборы.

Теги: #грузия #саакашвили
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