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14:34 27.08.2020

Задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

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Задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин

Ситуация с задержанными в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб, утверждает президент России Владимир Путин.

"Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

Путин сказал, что задержанных "вагнеровцев" якобы "втемную" использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании в Беларуси, что, по его словам, абсолютно не соответствовало действительности.

"Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели: они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток просто для абсолютно легальной работы. На самом деле, их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", - рассказал он.

По словам президента РФ, "люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу".

"Наши пограничники то их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их, фактически, ввезли", - пояснил Путин.

Как сообщалось, 33 члена ЧВК были задержаны в Минске, откуда, по их словам, они должны были лететь в Турцию. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что их приезд связан с попыткой дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Однако ряд российских СМИ сообщили, что выезд группы был результатом операции украинских спецслужб.

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

Теги: #спецслужбы #вагнеровцы #путин
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