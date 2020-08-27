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14:28 27.08.2020

Экс-полицейский на Кировоградщине подозревается в изнасиловании девушки - ГБР

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 Государственное бюро расследований совместно с Кировоградским управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему помощнику дежурного Ольшанского отдела полиции Голованевского ОП ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

"Досудебным расследованием установлено, что 1 февраля 2020г около полуночи подозреваемый, который на тот момент работал в полиции, находясь за рулем собственного авто в состоянии алкогольного опьянения предложил девушке подвезти ее домой. Вместо этого он съехал на грунтовую дорогу, где остановил транспортное средство. После чего нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, вытащил ее из автомобиля и изнасиловал. Прекратить издевательства мужчины над девушкой помогли местные жители, которые услышали крики", - сообщает в четверг пресс-служба ГБР.

В Госбюро отметили, что в случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги: #изнасилование #кировоградская_обл #полиция
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