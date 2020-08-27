По просьбе Лукашенко создан резерв сотрудников правоохранительных органов РФ - Путин

Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, но Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Александр Григорьевич (Лукашенко) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил Путин.

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.