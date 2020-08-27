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14:03 27.08.2020

Зеленский начал рабочую поездку в Кировоградскую область

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область.

"Глава государства примет участие в представлении проекта Стратегии развития региона на период до 2027 года", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский ознакомится с ходом реконструкции социальных объектов, в частности спортивной школы, которую ремонтируют в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Запланирована его встреча с представителями местного бизнеса.

Теги: #зеленский #кировоградская_обл
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