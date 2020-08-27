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13:14 27.08.2020

Ривненская область через 30 лет может остаться без леса - исследование

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Ривненская область через 30 лет может остаться без леса - исследование

 За год, с августа-2019 по август-2020, в Ривненской области вырубили леса в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2018-19 годов - 5395 га против 2101 га годом ранее, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины.

Согласно полученным данным, в Житомирской области за указанный период вырубили почти на 20% больше леса, чем в прошлом году.

"При такой динамике вырубки Ривненская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 1,6 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев", - отмечается в сообщении EOS Data Analytics.

Исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа, ранее использовавшейся в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.

"Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего, при отсутствии независимого инструмента, который бы гарантировал прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживание антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает", - заявил директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.

По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в том числе внесенных в "Красную книгу"). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 года (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).

"Вопрос вырубки украинских лесов поднимается уже не первый год. Лес бесконтрольно рубят и "всерую" вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все", - считает основатель EOS Макс Поляков.

В компании отмечают, что инструменты спутникового мониторинга помогают не только фиксировать нарушения, но и разумно управлять лесным хозяйством. К примеру - отслеживать процесс регенерации лесных экосистем, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов, на каждом из этапов и до полного восстановления.

Как сообщалось, ранее Компания EOS Data Analytics, собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, получила грант от Европейской комиссии на разработку систем анализа спутниковых данных при добыче полезных ископаемых в Европе.

EOS Data Analytics, специализирующаяся на предоставлении пользователям аналитики на основе данных космического мониторинга, входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Venture.

Теги: #лес #ривненская_область
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