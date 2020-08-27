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13:09 27.08.2020

Минцифры запускает на портале "Дия" гид по государственным услугам

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Минцифры запускает на портале "Дия" гид по государственным услугам

Министерство цифровой трансформации Украины запускает информационный онлайн-портал обо всех сервисах, что предоставляется органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Как отмечается на сайте Минцифры в четверг, гид по госуслугам на портале "Дия" имеет полную и достоверную информацию об 1 тыс. услуг: место, способ, сроки, стоимость, результаты получения услуг, а также необходимые документы и способ обжалования их результатов.

Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.

"Обычно украинцы гуглили или узнавали от знакомых, как получить нужную государственную услугу. Иногда было почти невозможно найти необходимую информацию на простом и человеческом языке. Гид по государственным услугам решает эту проблему - гражданам больше не нужно тратить кучу времени и энергии на поиск. Все доступно, легко и сохраняется на одном портале", - цитирует пресс-служба ведомства вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Министерство отмечает, что информацию об услугах разделено по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди наиболее популярных категорий – социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

"Информацию в гиде упорядочено по 36 жизненным событиям. Такая логика систематизации услуг заимствована у правительства Канады. Если украинец, например, хочет приобрести авто, планирует рождение ребенка или переезд на новое место жительства, или стремится открыть специфический бизнес - всю необходимую информацию по официальным регистрациям и получении необходимых услуг можно легко найти на портале", - отметила директор проекта SURGe ("Сопровождение правительственных реформ в Украине") Тания Санфорд Аммар.

Ведомство также отметило, что гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. И если орган исполнительной власти или местного самоуправления при предоставлении определенной услуги потребует справку, не упомянутую в гиде, ссылка на гид является аргументом для граждан не предоставлять соответствующие документы.

Проект реализован благодаря поддержке проекту USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и при содействии проекта SURGe, финансируемого правительством Канады.

Теги: #минцифры #дия
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