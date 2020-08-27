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12:24 27.08.2020

ОП опубликовал названия и авторов песен, фрагменты из которых были в попурри на День Независимости

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ОП опубликовал названия и авторов песен, фрагменты из которых были в попурри на День Независимости

Офис президента Украины с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.

"На странице Офиса президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора музыкального произведения", - сообщает в четверг пресс-служба ОП.

В ОП указали, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

Как сообщалось, 24 августа на Софийской площади в рамках торжеств по случаю Дня Независимости Украины прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

Теги: #музыка #день_независимости #офис_президента
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