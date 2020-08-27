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11:36 27.08.2020

В Киеве антирекорд по количеству госпитализированных больных коронавирусом за сутки – Кличко

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В Киеве антирекорд по количеству госпитализированных больных коронавирусом за сутки – Кличко

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 220 человек. 4 больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 220 человек. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook в четверг утром.

Заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15. Заболели в том числе и 10 медиков.

"Впервые такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3 975 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Деснянском - 30. Но в Подольском районе - 27 случаев. Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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