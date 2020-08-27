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11:33 27.08.2020

С Кузьменко сняли электронный браслет

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С Кузьменко сняли электронный браслет

С обвиняемой в причастности к убийству белорусского журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко сняли электронное средство контроля, сообщил адвокат Тарас Беспалый.

"Друзья, совсем забыл сказать: сегодня (в среду – ИФ-У) представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук поздно вечером в среду.

25 августа Шевченковский районный суд Киева на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения Кузьменко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября 2020 года включительно.

Также суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Теги: #шеремет #кузьменко #дело #браслет
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