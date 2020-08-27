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11:13 27.08.2020

Информация о задержании более 100 израильтян в "Борисполе" не отвечает действительности - Госпогранслужба

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Информация о задержании более 100 израильтян в "Борисполе" не отвечает действительности - Госпогранслужба

Информация о задержании более 100 граждан Израиля в аэропорту "Борисполь" не отвечает действительности, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Эта информация не отвечает действительности. Задержания граждан Израиля в аэропорту "Борисполь" не было", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Демченко добавил, что пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, которые регламентируют пересечение государственной границы Украины.

"Подчеркну, что, кроме документов, которые дают право пересечь границу, иностранцы также должны четко сообщить цель поездки в наше государство, и если они не могут доказать цель своего путешествия в наше государство, таким иностранцам может быть отказано во въезде на территорию Украины", - пояснил спикер.

Демченко также отметил, что задержания граждан Израиля на границе не было, а проходила процедура пограничного оформления.

"Была процедура прохождения пограничного контроля, которая, собственно, и предусматривает, что иностранцы, следуя в наше государство, должны подтвердить цель своего путешествия", - подчеркнул он.

Ранее ресурс Ynet сообщил, что в киевском аэропорту "Борисполь" были задержаны 116 граждан Израиля, 12 из которым отказали во въезде в страну, поскольку они не смогли должным образом объяснить цель своего визита.

Теги: #борисполь #госпогранслужба #задержание #израиль
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