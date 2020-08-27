Подразделения ВСУ примут участие в многонациональных учениях "CombinedResolve XIV" в Германии

Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в учениях "Combined Resolve XIV", которые пройдут в сентябре этого года на учебном полигоне "Хохенфельс" (Германия) Сухопутных войск ВС США.

"Украину будут представлять подразделения 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода, Международного центра миротворчества и безопасности Командования Сил специальных операций ВС Украины", - сообщается на странице Минобороны Украины в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Также, по словам организаторов, среди участников нынешних маневров подразделения от вооруженных сил Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии, Словении, США и Франции. В общем - около 3,5тыс. военнослужащих НАТО и партнеров.

Combined Resolve – многонациональные учения, которые проводятся командованием ВС США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.