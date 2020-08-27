За сутки в ВСУ подтверждены 47 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская городская больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - указывается в сообщении, размещенном на странице Командования медсил в соцсети Фейсбук в четверг утром.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Киевская обл. - 15 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская обл. - 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Черниговская обл. - 1 военнослужащий, Одесская область - 3 военнослужащих, Черновицкая обл. - 1 работник ВСУ, Харьковская обл. - 1 работник ВСУ и Винницкая обл. - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в ВСУ по состоянию на 10.00 27 августа COVID-19 болеет 604 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 687 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 231 человек.