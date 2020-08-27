События

10:21 27.08.2020

За сутки в ВСУ подтверждены 47 новых случаев COVID-19

1 мин читать
За сутки в ВСУ подтверждены 47 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская городская больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - указывается в сообщении, размещенном на странице Командования медсил в соцсети Фейсбук в четверг утром.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Киевская обл. - 15 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская обл. - 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Черниговская обл. - 1 военнослужащий, Одесская область - 3 военнослужащих, Черновицкая обл. - 1 работник ВСУ, Харьковская обл. - 1 работник ВСУ и Винницкая обл. - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в ВСУ по состоянию на 10.00 27 августа COVID-19 болеет 604 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 687 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 231 человек.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 27.08.2020
В Киеве антирекорд по количеству госпитализированных больных коронавирусом за сутки – Кличко

В Киеве антирекорд по количеству госпитализированных больных коронавирусом за сутки – Кличко

11:01 27.08.2020
Подразделения ВСУ примут участие в многонациональных учениях "CombinedResolve XIV" в Германии

Подразделения ВСУ примут участие в многонациональных учениях "CombinedResolve XIV" в Германии

10:05 27.08.2020
Решение о самоизоляции учеников принимает эпидемиолог – Степанов

Решение о самоизоляции учеников принимает эпидемиолог – Степанов

10:05 27.08.2020
Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование – ЮНИСЕФ

Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование – ЮНИСЕФ

09:26 27.08.2020
Количество больных Covid-19 выросло в 19 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных Covid-19 выросло в 19 областях Украины и в Киеве – СНБО

09:07 27.08.2020
В Украине 1 974 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 49 умерли, 763 - выздоровели

В Украине 1 974 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 49 умерли, 763 - выздоровели

05:15 27.08.2020
Во Франции побит майский рекорд по заболеваемости коронавирусом

Во Франции побит майский рекорд по заболеваемости коронавирусом

03:31 27.08.2020
На Буковине продолжает снижаться число заражений COVID-19

На Буковине продолжает снижаться число заражений COVID-19

02:37 27.08.2020
У заммэра Одесского горсовета диагностирован коронавирус

У заммэра Одесского горсовета диагностирован коронавирус

20:01 26.08.2020
В Республике Корея временно закроют парламент из-за заражения коронавирусом журналиста

В Республике Корея временно закроют парламент из-за заражения коронавирусом журналиста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве антирекорд по количеству госпитализированных больных коронавирусом за сутки – Кличко

С Кузьменко сняли электронный браслет

Информация о задержании более 100 израильтян в "Борисполе" не отвечает действительности - Госпогранслужба

Подразделения ВСУ примут участие в многонациональных учениях "CombinedResolve XIV" в Германии

Количество больных Covid-19 выросло в 19 областях Украины и в Киеве – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

С Кузьменко сняли электронный браслет

Информация о задержании более 100 израильтян в "Борисполе" не отвечает действительности - Госпогранслужба

Прибывающие с временно оккупированных территорий Украины должны иметь страховой полис, пройти самоизоляцию или сделать ПЦР-тест

Прокуратура сообщила о подозрении черкащанину за кражу телефона у подростка

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Во Львовской области произошло ДТП, двое погибших и один пострадавший

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, планировавшего диверсию на территории предприятия

Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США о переговорах об окончании войны на Донбассе

Суд отправил под стражу майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии

Боррель и глава МИД Канады Шампань призвали власти Беларуси к национальному диалогу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА