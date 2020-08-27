Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование – ЮНИСЕФ

Не менее трети детей в мире на фоне массового перехода из-за коронавируса COVID-19 на дистанционное образование не смогли включиться в новую образовательную систему, сообщает в четверг агентство Associated press со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

При этом, по информации ЮНИСЕФ, в разгар режимов изоляции, вводившихся в разных странах с целью сдерживания пандемии, примерно 1,5 млрд детей оказались затронуты закрытием школ.

"У не менее чем 463 млн детей, чьи школы закрыли из-за COVID-19, не было такой вещи как дистанционное образование", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Х.Форе.

"Последствия этого могут ощущаться в экономиках и обществах в течение последующих десятилетий", - подчеркнула она.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, хуже всего дистанционное образование было налажено в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности. В Южной Азии трудности с образовательным процессом возникли, по меньшей мере, у 147 млн детей.

Также в Детском фонде указали, что, вероятно, трудности с образованием больше всего затрагивают самых юных школьников.

В ЮНИСЕФ предупредили, что ситуация может ухудшиться еще больше, потому что детей могут отрывать от учебы для ведения домашних дел и для работы.