Решение о самоизоляции учеников принимает эпидемиолог – Степанов

Решение о самоизоляции учеников из-за болезни одного из них принимает эпидемиолог на основании эпидрасследования, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Если во время пребывания ребенка в школе были обнаружены симптомы коронавирусной болезни – на такого ученика необходимо надеть защитную маску, перевести его в отдельное помещение, а в помещении, где он пребывал, сделать проветривание и дезинфекцию. Также необходимо сообщить родителям и в зависимости от состояния обратится за медпомощью. Если случай подтвердится, весь класс должен пойти на самоизоляцию. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог на основании эпидрасследования", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что рекомендуется уменьшить перемещение учеников по школе, начинать уроки в разное время.

"Мы рекомендуем, чтобы в школах были разработаны маршруты учеников - максимально открыть все входы и выходы, разработать маршруты, чтобы, например, дети младших классов заходили через один вход, старших – через другой. Также мы рекомендуем начинать уроки в разное время, буквально с 15-минутным отклонением. Необходимо минимизировать передвижение учеников между классами, если есть возможность, чтобы занятия проводились в одном классе", - сказал он.

Степанов также добавил, что ученикам 1-4 классов разрешается пребывание в школах без масок и респираторов, в регионах "оранжевой" зоны педагогам рекомендуется во время преподавания дисциплин использовать защитные щитки, в "желтой" или "зеленой" – просто придерживаться дистанции, а допуск учителей на работу возможен только после проведения термоскрининга.

По словам министра, будут действовать некоторые ограничения на работу столовых.

"Во время работы столовых мы рекомендуем не использовать условия шведского стола. Необходимо составить соответствующий график, когда какие классы пребывают в столовой. За столом должны находиться не более четырех детей с расстоянием друг от друга не менее 1 м. Все работники столовой должны быть в перчатках и защитных масках", - сказал Степанов.