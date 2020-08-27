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09:07 27.08.2020

В Украине 1 974 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 49 умерли, 763 - выздоровели

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В Украине 1 974 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 49 умерли, 763 - выздоровели

 В Украине по состоянию на утро четверга выявлено 1 974 заболевших за сутки Covid-19, при этом 49 ранее заболевших умерли, 763 человека выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Днем ранее, 26 августа, было 1670 заболевших за сутки Covid-19, 25 августа - 1 658 инфицированных, 24 августа - 1 799 новых больных, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки Covid-19. 22 августа был абсолютный антирекорд - 2 328 инфицированных за сутки.

Количество инфицированных составило на утро четверга 112 059 человек, выздоровевших – 54 217 умерли с начала пандемии от Covid-19 2 403 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 55 439 человек, что на 1162больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (220), в Харьковской области (218), во Львовской области (203), в Одесской области (185).

Теги: #снбо #коронавирус
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