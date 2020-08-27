Прокуратура сообщила о подозрении черкащанину за кражу телефона у подростка

Смелянская местная прокуратура сообщила о подозрении ранее судимому 28-летнему черкащанину за совершение кражи мобильного у несовершеннолетнего подростка (ч.2 ст. 186 УК Украины), сообщила прокуратура Черкасской области.

"По данным следствия, подозреваемый в июле 2020 года в дневное время, находясь на одной из улиц в г. Черкасы открыто завладел мобильным телефоном 13-летнего подростка, нанеся последнему материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.