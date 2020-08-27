События

07:13 27.08.2020

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, выстрелив из гранатомета, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг.

В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия произошло у Марьинки. Вражеские провокации не несли угрозы украинским бойцам, поэтому те ответный огонь не открывали.

"С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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