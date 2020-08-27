Во Львовской области произошло ДТП, двое погибших и один пострадавший

В Турковском районе Львовской области вечером 26 августа в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажир микроавтобуса и пешеход, которого сбил микроавтобус, водитель этого транспортного средства госпитализирован, сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Как установили правоохранители, водитель "Опеля" 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине, после чего автомобиль съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний пешеход скончался в карете скорой по дороге в больницу. Сам водитель авто получил травмы, доставлен в больницу. Все участники ДТП - местные жители.

Правоохранители возбудили дело по ч. 3. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Водителя микроавтобуса задержали. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.