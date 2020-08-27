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05:16 27.08.2020

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, планировавшего диверсию на территории предприятия

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, планировавшего диверсию на территории предприятия

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который планировал совершить диверсию на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Обвиняемому инкриминируется подготовка к совершению диверсии; незаконченное покушение на государственную измену, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, приобретения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по данным следствия, гражданин проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

"Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", - подчеркнули в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Правоохранители 7 июля 2020 года предупредили совершение преступления, а диверсанта задержали.

Теги: #офис_генпрокурора #гражданин #дело #украина
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