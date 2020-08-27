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05:15 27.08.2020

Во Франции побит майский рекорд по заболеваемости коронавирусом

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Во Франции за минувшие сутки выявили рекордно высокое с мая число новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают французские СМИ.

В стране зафиксировано 5,4 тыс. заболевших, тогда как накануне этот показатель составил 3,3 тыс.

Отмечается, что в последние дни прирост новых случаев заражения коронавирусом несколько раз превышал 4 тыс. человек.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано 253 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 30 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией.

Теги: #коронавирус #франция #рекорд
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