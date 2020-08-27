На Буковине продолжает снижаться число заражений COVID-19

Число заражений коронавирусом в Черновицкой области продолжает снижаться, за минувшие сутки зафиксировали 159 новых случаев, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

По информации Осачука в среду вечером, общее количество больных на Буковине за минувшие сутки составило 159 человек.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 9700 человек.

Также в информации сказано, что за последние сутки 65 буковинцев выздоровели.