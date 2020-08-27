У заммэра Одесского горсовета диагностирован коронавирус

У заместителя городского главы Одесского горсовета Павла Вугельмана обнаружили коронавирус, он находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное", - написал Вугельман на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что вирус продолжает находиться на пике активности и является опасным для каждого.