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02:37 27.08.2020

У заммэра Одесского горсовета диагностирован коронавирус

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У заммэра Одесского горсовета диагностирован коронавирус

У заместителя городского главы Одесского горсовета Павла Вугельмана обнаружили коронавирус, он находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное", - написал Вугельман на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что вирус продолжает находиться на пике активности и является опасным для каждого.

Теги: #коронавирус #заммэра #горсовет #украина #одесса
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