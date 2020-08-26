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22:28 26.08.2020

Суд отправил под стражу майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии

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Суд отправил под стражу майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"26 августа 2020г. майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом. Киева избрана мера пресечения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - отметили в военной прокуратуре.

Теги: #майор #дтп #украина #суд
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