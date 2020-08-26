В Минске разгоняют участников акции у Дома правительства

В центре Минска на площади Независимости разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы.

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.

По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают.

Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом

Ранее на площади собрались участники акции протеста.