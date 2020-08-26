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21:35 26.08.2020

Зеленский: Готов поддержать законопроект о статусе пленных и пропавших без вести участников АТО

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Зеленский: Готов поддержать законопроект о статусе пленных и пропавших без вести участников АТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности поддержать законопроект о статусе пленных и пропавших без вести участников войны на Донбассе и подать документ в парламент как неотложный, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Готов поддержать этот законопроект", - сказал Зеленский в ходе своего рабочего визита на Днепропетровщину.

Также главу украинского государства попросили способствовать запуску работы секретариата постоянной комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы украинских воинов и формировать единый реестр.

Кроме того, в Кривом Роге Зеленский встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Они совместно посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам погибших воинов АТО и жертвам Иловайской трагедии.

Также глава государства отметил, что одна из важнейших задач для государства - это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.

"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства - благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины", - сказал он.

Теги: #законопроект #украина #зеленский #пленные
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