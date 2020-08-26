В Республике Корея временно закроют парламент из-за заражения коронавирусом журналиста

Национальное собрание Республики Корея с четверга приостановит работу, сообщает агентство "Ренхап".

Временное закрытие парламента страны вызвано тем, что у одного из журналистов, освещавших работу законодательного органа, подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.

По данным агентства, с этим репортером в парламенте контактировали более 50 человек, в том числе 14 высокопоставленных членов правящей Демократической партии. Пока неясно, заразил ли кого-то журналист в парламенте.

Ранее в августе сообщалось, что южнокорейские власти рассматривают возможность усиления до максимума мер безопасности, призванных сдержать распространение второй волны коронавируса COVID-19.

В Сеуле, Инчхоне и в Кенги в начале месяца власти вновь остановили работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении, и более 100 человек на улице.

За время пандемии в Республике Корея зафиксировали более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 300 из них имели летальный исход.