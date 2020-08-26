События

19:46 26.08.2020

Во Франции решили переименовать книгу Агаты Кристи "Десять негритят"

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Во Франции решили переименовать книгу Агаты Кристи "Десять негритят"

Известный детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят" во Франции теперь будет носить новое название, сообщил правнук писательницы Джеймс Причард в интервью радиостанции RTL.

"Мы не должны использовать термины, которые могут обидеть", - сказал Причард.

Все новые издания этой книги во Франции будут выходить под названием "Их было десять".

"Когда книга была написана, язык был другой, и мы использовали слова, которые сегодня забыты", - добавил правнук Агаты Кристи.

Французские СМИ отмечают, что в США, например, книга изначально называлась "Десять маленьких индейцев", затем ее переименовали в "И никого не стало".

Роман написан в 1939 году. В мире это произведение Агаты Кристи пользуется широкой популярностью, продано около 100 млн экземпляров.

Теги: #книга #франция #название
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