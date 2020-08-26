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18:46 26.08.2020

В Черновцах горсовет отменил ряд запретов для "красной зоны": разрешена работа транспорта, рынков, детсадов и школ

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В Черновцах горсовет отменил ряд запретов для "красной зоны": разрешена работа транспорта, рынков, детсадов и школ

Депутаты городского совета г.Черновцы поддержали разрешение работы общественного транспорта, рынков, торговых центров, кинотеатров, спорткомплексов, учреждений общепита, а также школ и детских садов, несмотря на отнесение города к "красной" зоне эпидемической опасности.

"25 августа на внеочередной сессии Черновицкого городского депутаты 31 голосом "за" поддержали проект решения об эпидемической ситуации в Черновцы. Согласно документу разрешается: работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.)", - сообщается на сайте горсовета.

Работа учреждений общественного питания разрешается при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 кв.м. зала на одного человека.

Также разрешается работа дошкольных и общеобразовательных учебных заведений при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то же время, запрещается: работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении. "Также горсовет рекомендовал органам национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением", - говорится в сообщении.

Депутаты также обратилась в Министерство инфраструктуры Украины о недопущении отмены остановок поездов дальнего следования.

Соответствующее решение уже подписал секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Черновцы, а также Заставненский и Кицманский район Черновицкой области, к "красной" зоне на внеочередном заседании 20 августа. Новое эпидемическое зонирование вступило в силу с 24 августа.

Как сообщалось, в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена). Пересечение таких районов возможно только личным транспортом до 5 человек в автомобиле (не считая детей до 14 лет).

 

Теги: #коронавирус #черновцы #горсовет
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