КПВВ на границе с Крымом заработают с 29 августа – представительство президента в АРК

Распоряжение о приостановке работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на границе с Автономной Республикой Крым прекращает действие в ночь на 29 августа, сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в среду.

"Согласно решению Кабинета министров Украины от 26 августа, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие распоряжение №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 8 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом в представительстве анонсировали обнародование дальнейшего порядка пересечения админграницы с Автономной Республикой Крым в четверг, 27 августа. "Детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения правительства будет опубликован завтра", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа вступило в силу распоряжение Кабинета министров Украины №979-р о временном ограничении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского правительству пересмотреть режим работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Крыма для предотвращения распространения на территории Украины Covid-19.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Кабинет министров Украины пересмотреть указанное распоряжение. За его отмену выступали также представители правозащитных организаций "Крым SOS", "Крымская правозащитная группа" и "Украинского Хельсинкского союза по правам человека".