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18:29 26.08.2020

Власти Киева прорабатывают вопрос строительства комплекса по переработке отходов, включающего и переработку отработанных батареек - КГГА

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Власти Киева прорабатывают вопрос строительства комплекса по переработке отходов, включающего и переработку отработанных батареек - КГГА

 Киев прорабатывает вопрос строительства перерабатывающего комплекса, который также будет предусматривать безопасную утилизацию отработанных батареек и обращения с химическими отходами, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. "Несколько месяцев назад совместно с коммунальным предприятием "Киевкоммунсервис" отправили первую партию батареек на переработку в Румынию. Собрали и отгрузили более 70 тонн. К сожалению, утилизировать такие отходы в Украине мы не можем, поскольку нет соответствующих мощностей. Поэтому совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины обсуждаем создание такого стратегически важного объекта, который будет направлен на обращение с химическими отходами", - отметил Пантелеев во время "прямой линии" в "КП в Украине", сообщает в среду пресс-служба КГГА.

По его словам, это первый в Украине случай, когда город Киев и муниципальное предприятие собрало и вывезло за пределы страны такое количество батареек. И в этом направлении столица планирует работать более системно.

Теги: #недвижимость #киев #кгга #отходы #переработка
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